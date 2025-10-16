Garázdasággal gyanúsították meg Ruszin-Szendi Romuluszt

Büntetőügyben hallgatták meg csütörtökön a rendőrségen Ruszin-Szendi Romuluszt – ezt lényegében a volt vezérkari főnök ismerte el Facebook-posztjában, később pedig maguk a hatóságok is megerősítették ezt.
Garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatta ki csütörtökön a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Ruszin-Szendi Romuluszt – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Mint a lap megkeresésére írták, „a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak küldött megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy az említett ügyben a mai napon garázdaság vétség gyanúja miatt gyanúsított kihallgatás történt“. A gyanúsított nem lehet más, mint Magyar Péter honvédelmi szakértője, akit még Tényi István jelentett fel.
Ismert, Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert.
„Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél én kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem” – idézte fel az esetet később Móna Márk. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.
Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen Ruszin-Szendi Romulusz és a Mandiner újságírója „beszélgettek, nevettek”, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően „megölelték egymást”. Ez azonban finoman szólva is ferdítés.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.