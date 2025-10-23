BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
A Békemenetről posztolt Csisztu Zsuzsa: elárulta, miről szól ez a nap

Csisztu Zsuzsa
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 13:57
október 23.Békemenet
Újabb ismerős arc tűnt fel a tömegben. Csisztu Zsuzsa is a béke oldalán áll.
Nemzeti ünnepünk! Értékeink! És a BÉKE! Mindenekelőtt! Értékválasztás. Semmi több!

- írta október 23-án közzétett bejegyzésében Csisztu Zsuzsa, és képeket is megosztott a Békemenetről. Itt azt is megnézheted drónfelvételen, milyen hatalmas a tömeg az eddigi legnagyobb Békemeneten, ami politikusaink szerint már az űrből is látszik.

