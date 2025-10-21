Facebook-oldalán tett közzé egy rövid, ám sokatmondó bejegyzést Orbán Viktor. "Legyünk minél többen" - írta posztjában, melyhez egy képet is csatolt "Együtt a békéért" felkiáltással!
Nekünk lesz egy Békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben is azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak
– jelentette ki korábban a miniszterelnök.
