Soha nem látott tömeg, óriási siker az idei Békemenet. Hogy ez mennyi embert jelent, jól mutatja, hogy a Margit hídon a vonulók monumentális tömege már Pesten volt, amikor sokan a budai oldalról még el sem indultak. Ez volt minden idők legnagyobb Békemenete.

Óriási siker az idei Békemenet

Az ország minden pontjáról, ahogy a határon túlról is érkeztek emberek, hogy kiálljanak a Fidesz a béke párti politikája mellett, és persze, hogy meghallgassák Orbán Viktor ünnepi beszédét, október 23-án.

Óriási a tömeg a Békemeneten

"Azt akarjuk, hogy Magyarország megőrizze a szuverenitását, vége legyen a háborúnak, béke legyen. Történelmi jelentőségű az, amit Orbán Viktor elért, hogy megtartotta a kommunikációs csatornát a két nagyhatalom, Oroszország és az Egyesült államok között. Jellemző a baloldalra, hogy mindig a megszorításokban gondolkodik. Felháborítónak tartom, hogy ha ez a kormány meghozta azt a döntést, hogy legyen ennyi kedvezmény, akkor azt a Tisza el akarja törölni" - mondja egy nő.

Kezükben zászlókkal vonultak az emberek

A Békemeneten az emberek kimondtak mire vágynak

"Mióta megjelent ez a bábszerű képződmény, Magyar Péter, azóta az agresszió Magyarországon nagyon megerősödött. Nézze meg, százezrek vannak az utcán a Békemeneten, még sincs egyetlen lökdösődés sem, béke van. Ez az oldal a béke pártján van. Én már megéltem azt, amikor Gyurcsány megígérte, hogy nem emeli a gázárat, aztán megtette. Azt gondolom, ha valaki érvényesülni akar, annak kizárólag a mostani adórendszer kedvez" - mondta egy középkorú férfi.

Hihetetlen, de a teljes Margit hidat széltében, hosszában beterített a hömplgő tömeg

"A hölgyeknek akkor is nagy szerepe van az életben, amikor nyugdíjba vonulnak, ezért is van óriási jelentősége a Nők40-nek. Jönnek a boldog évek, az unokák, és ha az embernek dolgozni kell 65 éves koráig, akkor a családnak nem tud segíteni. Azért vagyunk itt, hogy megóvjuk azt, amit a Fidesz elért. Támogatjuk Orbán Viktor gondolkodását, Magyar Péterét meg elvetjük" - mondta Csáky Éva.