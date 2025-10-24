BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
Békemenet: történelmi jelentőségű az, amit Orbán Viktor elért

Békemenet
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 10:34
október 23.nyugdíjOrbán Viktor
Az emberek nem kérnek az adóemelésekből, és abból, hogy a Tisza eltörölje azokat a kedvezményeket, amiket a Fidesz bevezetett. Míg Magyar Péter háborúpárti politikát folytat, és mindenkit megsarcoltatna, addig a Fidesz ennek ellenkezőjét teszi másfél évtizede. Emellett állnak ki az emberek, és ezért hozott az idei Békemenet elsöprő sikert.

Soha nem látott tömeg, óriási siker az idei Békemenet. Hogy ez mennyi embert jelent, jól mutatja, hogy a Margit hídon a vonulók monumentális tömege már Pesten volt, amikor sokan a budai oldalról még el sem indultak. Ez volt minden idők legnagyobb Békemenete.

Békemenet tömege a Margit hídon
Óriási siker az idei Békemenet
Fotó: Bors

Az ország minden pontjáról, ahogy a határon túlról is érkeztek emberek, hogy kiálljanak a Fidesz a béke párti politikája mellett, és persze, hogy meghallgassák Orbán Viktor ünnepi beszédét, október 23-án.

Tömeg a 2025-ös Békemeneten
Óriási a tömeg a Békemeneten
Fotó: Bors

"Azt akarjuk, hogy Magyarország megőrizze a szuverenitását, vége legyen a háborúnak, béke legyen. Történelmi jelentőségű az, amit Orbán Viktor elért, hogy megtartotta a kommunikációs csatornát a két nagyhatalom, Oroszország és az Egyesült államok között. Jellemző a baloldalra, hogy mindig a megszorításokban gondolkodik. Felháborítónak tartom, hogy ha ez a kormány meghozta azt a döntést, hogy legyen ennyi kedvezmény, akkor azt a Tisza el akarja törölni" - mondja egy nő.

A Békemenet résztvevői zászlókkal
Kezükben zászlókkal vonultak az emberek
Fotó: Bors

A Békemeneten az emberek kimondtak mire vágynak

"Mióta megjelent ez a bábszerű képződmény, Magyar Péter, azóta az agresszió Magyarországon nagyon megerősödött. Nézze meg, százezrek vannak az utcán a Békemeneten, még sincs egyetlen lökdösődés sem, béke van. Ez az oldal a béke pártján van. Én már megéltem azt, amikor Gyurcsány megígérte, hogy nem emeli a gázárat, aztán megtette. Azt gondolom, ha valaki érvényesülni akar, annak kizárólag a mostani adórendszer kedvez" - mondta egy középkorú férfi.  

Békemenet 2025. október 23: óriási tömeg a Margit hídon
Hihetetlen, de a teljes Margit hidat széltében, hosszában beterített a hömplgő tömeg
Fotó: Bors

"A hölgyeknek akkor is nagy szerepe van az életben, amikor nyugdíjba vonulnak, ezért is van óriási jelentősége a Nők40-nek. Jönnek a boldog évek, az unokák, és ha az embernek dolgozni kell 65 éves koráig, akkor a családnak nem tud segíteni. Azért vagyunk itt, hogy megóvjuk azt, amit a Fidesz elért. Támogatjuk Orbán Viktor gondolkodását, Magyar Péterét meg elvetjük" - mondta Csáky Éva.

 

