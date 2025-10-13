Aláírták a gázai tűzszüneti megállapodást

Aláírta a gázai tűzszüneti megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Recep Tayyip Erdogan török államfő, Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emír hétfőn Sarm es-Sejkben. Trump az aláírást követően elmondta, élete során már több alkut hozott tető alá, ám a mostanit tartja mindegyik közül a legnagyobbnak.
Mindig azt mondják, hogy a harmadik világháború a Közel-Keleten fog kezdődni; de ez nem így lesz
– szögezte le, és köszönetet mondott a gázai béke-csúcstalálkozón részt vevő több mint 30 vezetőnek.
Szíszi a csúcstalálkozó megnyitóján kijelentette, hogy hosszú távon a kétállami megoldás az egyetlen módja annak, hogy a palesztinok és az izraeliek törekvései megvalósuljanak, és mindannyian békében élhessenek. A palesztinoknak joguk van ahhoz, hogy külön független államban éljenek Izrael oldalán – foglalt állást.
Az egyiptomi elnököt követően felszólaló Donald Trump úgy fogalmazott, hogy „ez az a nap, amelyért az emberek régió-, illetve világszerte fáradoztak, reménykedtek, imádkoztak”. „A történelmi megállapodással, amelyet most írtunk alá, milliók imáira sikerült válaszolni: mint tudják, a túszok visszatérhettek (...), sikerült békét elérni a Közel-Keleten” – húzta alá.
Az amerikai elnök szerint évek szenvedéseit követően a Gázai övezeti háború véget ért, humanitárius segély áramlik be a térségbe, s most elkezdődik az újjáépítés. Trump egyben ismételten köszönetet mondott az arab és muszlim országok vezetőinek közreműködésükért.
Csaknem három tucat ország, köztük európai és közel-keleti államok vezetői vettek részt a csúcstalálkozón, köztük Orbán Viktor, akit Trump hívott meg.
