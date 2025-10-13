Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Donald Trump: Viktor egy nagyszerű ember - Videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 20:24
Orbán Viktort méltatta az amerikai elnök a Sarm es-Sejk-i Békecsúcson. Donald Trump beszédében külön is kiemelte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktort nagyszerű embernek és vezetőnek nevezte.
Bors
„Sokan nem értenek velem egyet amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű embere, de végső soron az én véleményem számít  – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket. 

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

 – fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül, csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.

 

