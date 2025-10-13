Donald Trump: Viktor egy nagyszerű ember - Videó

„Sokan nem értenek velem egyet amikor azt mondom, hogy ő egy nagyszerű embere, de végső soron az én véleményem számít – fogalmazott Trump. Az Egyesült Államok elnöke a magyar miniszterelnököt támogatásáról is biztosította, amikor bemutatta a jelenlévő vezetőket.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Szeretjük Viktort. Fantasztikus vagy! Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de az én véleményem számít. Fantasztikus vagy. Ő egy nagyszerű vezető. Támogattam őt a legutóbbi választáson, és huszonnyolc százalékponttal nyert. Ezúttal még jobban fogjátok csinálni. Lesz még egy választás, és nagyszerűen fogjátok csinálni, és mi értékeljük ezt. Száz százalékban mögötted állunk

– fogalmazott az Egyesült Államok elnöke, aki azt is kiemelte, a közel-keleti béketerv aláírására azokat hívták meg, akik sokat tettek a béke előmozdításáért. Az Európai Unió tagállamai közül, Magyarországon kívül, csak Franciaország, Olaszország, Hollandia, Spanyolország, Németország és Ciprus kapott meghívást.