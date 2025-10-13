„Viktor!” — így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson! - Videó

Jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot, hogy csak 22 ország lesz ott azon a közel-keleti Békecsúcson, amelyre Donald Trump meghívta Orbán Viktort, ebből pedig csak 5 ország EU-s Magyarországon kívül, a közép-európai térségből pedig csak hazánk.

(FILES) In this file handout photograph taken and released by the Hungarian Prime Minister's Office on July 11, 2024, Hungary's Prime Minister Viktor Orban (L) poses with former US president Donald Trump at Trump's estate in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. As Americans vote next week, Viktor Orban has long made his choice: spending money lavishly to promote his model of an "illiberal democracy", the Hungarian prime minister says he will open "bottles of champagne" if "his dear friend" Donald Trump wins. (Photo by ZOLTAN FISCHER / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MINISTER VIKTOR ORBAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO /Hungary's Prime Minister's Office/Miniszterelnöki Sajtóiroda " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Fotó: AFP

A The Guardian tette közzé a teljes névsort:

Főszereplők: Egyesült Államok (Donald Trump), Izrael (Benjámin Netanjahu), Egyiptom (Abd el-Fattáh esz-Szíszi), Katar (Tamím katari emír) és a Palesztin Hatóság (Mahmúd Abbász).

Magyarország (Orbán Viktor) mellett 5 másik EU-s ország: Németország (Friedrich Merz), Franciaország (Emmanuel Macron), Olaszország (Giorgia Meloni), Spanyolország (Pedro Sánchez), Görögország (Kyriakos Mitsotakis).

Továbbá jelen lesz még Nagy-Britannia (Keir Starmer), Norvégia (Jonas Gahr Store), Törökország (Recep Tayyip Erdoğan), Azerbajdzsán (Ilham Aliyev), Örményország (Nikol Pashinyan), Jordánia (II. Abdullah jordán király), Kuvait (Ahmad Al Abdullah Al Sabah), Bahrein (Hamad bahreini király), Indonézia (Prabowo Subianto), Pakisztán (Shehbaz Sharif), Kanada (Mark Carney), Irak (Mohammed Shia al-Sudani).

Ugyancsak ott lesz az Európai Tanács elnöke (Antonio Costa), az ENSZ elnöke (António Guterres), és az Arab Liga főtitkára (Ahmed Aboul Gheit).

