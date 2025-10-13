„Viktor!” — így fogadta Orbán Viktort Donald Trump a Békecsúcson! - Videó

Jól mutatja, hogy Orbán Viktor valóban feltette a világtérképre Magyarországot, hogy csak 22 ország lesz ott azon a közel-keleti Békecsúcson, amelyre Donald Trump meghívta Orbán Viktort, ebből pedig csak 5 ország EU-s Magyarországon kívül, a közép-európai térségből pedig csak hazánk.
A The Guardian tette közzé a teljes névsort:
Főszereplők: Egyesült Államok (Donald Trump), Izrael (Benjámin Netanjahu), Egyiptom (Abd el-Fattáh esz-Szíszi), Katar (Tamím katari emír) és a Palesztin Hatóság (Mahmúd Abbász).
Magyarország (Orbán Viktor) mellett 5 másik EU-s ország: Németország (Friedrich Merz), Franciaország (Emmanuel Macron), Olaszország (Giorgia Meloni), Spanyolország (Pedro Sánchez), Görögország (Kyriakos Mitsotakis).
Továbbá jelen lesz még Nagy-Britannia (Keir Starmer), Norvégia (Jonas Gahr Store), Törökország (Recep Tayyip Erdoğan), Azerbajdzsán (Ilham Aliyev), Örményország (Nikol Pashinyan), Jordánia (II. Abdullah jordán király), Kuvait (Ahmad Al Abdullah Al Sabah), Bahrein (Hamad bahreini király), Indonézia (Prabowo Subianto), Pakisztán (Shehbaz Sharif), Kanada (Mark Carney), Irak (Mohammed Shia al-Sudani).
Ugyancsak ott lesz az Európai Tanács elnöke (Antonio Costa), az ENSZ elnöke (António Guterres), és az Arab Liga főtitkára (Ahmed Aboul Gheit).
