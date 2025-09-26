Orbán Balázs: Zelenszkij kamu magyar drónokkal próbál riogatni. Nem ülünk fel a provokációnak...

Közösségi oldalán Magyarországot vádolta meg azzal, hogy drónokat küldött az ukrán légtérbe. Azért azt hozzátette, hogy "FELTEHETŐEN":

A főparancsnok beszámolt a közelmúltbeli drónincidensekről is az ukrán–magyar határon. Az ukrán katonák felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán légtérbe, és ezek előzetes vizsgálat alapján »feltehetően magyar« drónok voltak. Feltételezhető, hogy ezek a határ menti ukrán ipari potenciálról gyűjtöttek adatokat. Utasítottam, hogy minden rendelkezésre álló adatot ellenőrizzenek, és haladéktalanul jelentsék az összes észlelt esetet

– írta az ukrán elnök.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: Teknős Miklós)

Orbán Balázs: Zelenszkij provokációinak nem ülünk fel



Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent azután, hogy Volodimir Zelenszkij arról írt, magyar drónok megsértették az ukrán légteret. Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy Ukrajna az eddigi fizikai és politikai nyomásgyakorlás után most háborús dezinformációval próbálja befolyásolni Magyarországot. A magyar–ukrán határon történő drónrepülésekkel kapcsolatos vádak nem igazak: a honvédség nem kapott ilyen utasítást, és az ukrán fél sem jelentett hasonló esetet. Kiemelte, hogy Magyarország továbbra is segíti Ukrajnát, de nem vesz részt a háborúban, és védelmezi energiaszuverenitását.

„Zelenszkij elnök provokációja egy újabb kísérlet a magyar békepárti pozíció megbontására” – kezdte Orbán Balázs bejegyzésében.

Az ukrán elnök újabb eszközzel igyekszik nyomást gyakorolni Magyarországra. Korábban hazánk energiaellátását próbálták ellehetetleníteni fizikailag a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokkal, valamint a brüsszeli ügynökeiken keresztül politikai eszközökkel. Ezúttal háborús dezinformációt vetnek be Magyarország ellen

– tette hozzá.

„A magyar–ukrán határon át történt drónrepülésre a Magyar Honvédség nem kapott utasítást és nem is hajtott végre ilyet. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó jelentést.

Mindeközben Magyarország számos módon segítette Ukrajnát végig a háború alatt: villamos energiával, földgázzal, üzemanyaggal és humanitárius segítségnyújtással is. Egyetlen dolgot kértünk: hagyjanak ki minket egy olyan háborúból, amihez a magyar embereknek semmi köze, és ne támadják az energiaszuverenitásunk szempontjából kulcsfontosságú vezetéket.

Zelenszkij elnök provokációinak pedig nem ülünk fel” – zárta.