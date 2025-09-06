A Tisza-adó tervét elítéli a magyarok többsége

A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából. Mindez azt jelenti, hogy a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak. Tarr Zoltán „etyeki beszéde” mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. A párton belüli óriási feszültségeket mutatja, hogy rögtön meg is csappant a Tisza-szigetek száma.

A pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, az Alapjogokért Központ elemzése szerint a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat: a Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket; az édesanyák SZJA-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon Start Programot; a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg, sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz-ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét. A Tisza Pártra ezzel szemben rájárt a rúd: Magyar Péter országjárása érdektelen; az ukrán kémügy vádjait a mai napig nem sikerült tisztáznia; miközben a magyar munkavállalók 75 százalékát érintő, brutális adóemelési terveiről is lehullott a lepel. A javaslat szerint – melyet Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője készített elő – egy korábbi baloldali és brüsszeli vágyakozást teljesítenének hatalomra kerülésük esetén: 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást idehaza.

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint a szavazókorú magyarok 63 százaléka szerint a 2026-os választások után a Tisza Párt megemeli az adókat. Mindössze a megkérdezettek 32 százaléka hisz Magyar Péternek, aki a botrány kirobbanása óta lehetetlenebbnél lehetetlenebb tervekről beszél, miközben a hozzá közelálló baloldali szakértők a progresszív adózást támogatják. A Tisza Párt adóemelésre vonatkozó javaslata a családi adókedvezmények rendszerét is megszüntetné, a progresszív oldal számára kedves „adóreform” keretein belül. Tarr Zoltán arról is beszélt az etyeki fórumon, hogy nem mondhat el mindent, mert „akkor megbukunk” – vagyis elismerte, hogy számos olyan szakpolitikai javaslata van még a Tisza Pártnak, ami nem találkozik a magyarok igényeivel.