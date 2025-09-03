Számon akarja kérni Zelenszkijt Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico

Sajtónyilatkozatban közölte Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico, hogy pénteken találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Ungváron, a szlovák határ közelében. Mindez azután történt, hogy Fico bírálta Ukrajna energiainfrastruktúrára mért támadásait a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott keddi megbeszélésen: többek közt erről is beszélni akar vele.

Számon akarja kérni Zelenszkijt Szlovákia miniszerelnöke / Fotó: AFP

Nagyon élesen reagálunk a kőolajvezeték ellen intézett támadásokra. Pénteken Ungváron találkozom az ukrán elnökkel, és nagyon komolyan fel fogom tenni ezt a kérdést, mert nem lehet ilyen módon támadni a Szlovákia számára létfontosságú infrastruktúrát

– közölte a miniszterelnök.

Fico azt is elmondta az orosz elnöknek, nem érti az Európai Unió egyes döntéseit, és támogatja a két ország közötti kapcsolatok normalizálását.

Nem értem az EU egyes döntéseit, ezért szeretném ezen a találkozón nagyon nyíltan elmondani, hogy rendkívül fontos számunkra a Szlovákia és Oroszország közötti kapcsolatok normalizálása

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

Fico hozzátette, hogy Pozsony továbbra is együtt akar működni Moszkvával több területen, például az energetika, valamint a kőolaj- és földgázellátás terén is.

Ami a TurkStream-en keresztül érkező gázt illeti, fokozatosan növekszik a mennyiség, lassan eléri az évi négymilliárd köbmétert

– közölte Fico.

Megerősítette, hogy Szlovákia nem fogja megszavazni az Európai Bizottságnak azt a tervét, amely szerint 2028. január 1-jétől megszűnne az orosz földgázszállítás. Kifejtette, meggyőződése, hogy addig „még sok minden változhat”, és nem fog életbe lépni ez az intézkedés, mert jelentős károkat okozna az európai országoknak.

A találkozó után Putyin és Fico négyszemközt vitatta meg a „legkényesebb kérdések” – közölte a TASS hírügynökség értesülései alapján Jurij Usakov, a Kreml tanácsadója.

Fico a közösségi hálón egy későbbi bejegyzésében megerősítette, hogy a találkozó után Putyinnal majdnem egy órát beszéltek négyszemközt, elsősorban az ukrajnai háborúról. A beszélgetés után Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel is beszélt személyesen.

Az orosz elnök tájékoztatta Ficót az alaszkai tárgyalások lefolyásáról, melyeket Donald Trump amerikai elnökkel folytatott, valamint a háború végének kilátásairól. Fico a beszélgetésből „több következtetést és üzenetet is levont, melyeket pénteken át akar adni Zelenszkijnek”. A kormányfő bejegyzésében jelezte, hogy szerdán részt vesz a második világháború Ázsiában való befejeződésének 80. évfordulóján tartott katonai díszszemlén, majd kétoldalú tárgyalásokon vesz részt Luong Cuong vietnami és Alekszandar Vucsics szerb elnökkel - írja az Újszó.