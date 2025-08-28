Menczer Tamás: az ukránok zsarolni és megtörni akarják Orbán Viktort és Magyarországot

Zsarolni és megtörni Orbán Viktort, zsarolni és megtörni Magyarországot. Ez az, amit az ukránok akarnak és csinálnak - jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebookra csütörtökön feltöltött videójában.
Szerhij Szidorenki, "Zelenszkij házi újságírója (.) bevallotta, hogy újabb ukrán támadásra kell számítani a Barátság kőolajvezeték ellen" - jelentette ki a videóban Menczer Tamás. A felvételhez csatolt bejátszásban az látszik, hogy Szerhij Szidorenko kijelenti: "mindez azért történik, hogy Orbán visszavonja vétóját Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak folytatása elől".
Menczer Tamás szerint "bele akarnak provokálni, bele akarnak nyomni bennünket a háborúba", viszont "ehhez a háborúhoz nekünk semmi közünk nincs, ki akarunk maradni belőle". A kommunikációs igazgató úgy vélekedett, hogy Ukrajna "támadást intézett az energiabiztonságunk, a szuverenitásunk ellen". Felszólította Ukrajnát, hogy ezt "azonnal fejezze be". Menczer Tamás hozzátette: azt sem szabad elfelejteni, hogy az ukrán áramellátás jelentős része Magyarországon keresztül történik.
