Szentkirályi Alexandra a fegyveres Ruszin-Szendiről: "Ez a tiszás szeretetország?"

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 16:12
Szentkirályi AlexandraTisza Pártfegyver
Szentkirályi Alexandra kemény szavakat fogalmazott meg videójában. Ő is reagált Ruszin-Szendi Romulusz fegyverbotrányára.

Fegyvernek látszó tárgy dudorodott Ruszin-Szendi Romulusz felsője alatt, deréktájon, miközben a Tisza Párt fórumán beszélt. A botrányos ügyben már Orbán Viktor is megszólalt, sőt, a Nemzeti Nyomozó Irodához lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt már meg is érkezett a bejelentés a történtek miatt. Szentkirályi Alexandra Facebook-videóban mondta el véleményét.

"A politikus fegyvere az érv, de azt nem a pisztolytáskában hordják. Ruszin-Szendi Romulusz egy pisztolytáskával az oldalán állhatott a színpadra előadni. Hogy érezhetné magát bárki biztonságban egy fegyveres politikus előtt? Ahol pisztoly van, ott az el is sülhet. Amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívemhez. Kevés ijesztőbb dolog van ennél. Senkinek nem ajánlom, különösen családoknak nem, hogy fegyveres, erőszakos politikusok közelébe menjenek. 

Ez a tiszás szeretetország és a Békések Ligája? Lökdösődés, ordibálás, akasztással fenyegetés, most pedig egy pisztolytáska. Ezért fontosabb, mint valaha, hogy összefogjunk és együtt mondjunk nemet a gyűlöletre, megőrizzük a higgadtságunkat és ne hagyjuk, hogy a hazugság és az erőszak legyen úrrá hazánkon

 - üzente.

