Orbán Viktor Ruszin-Szendiről: "Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben"

Ruszin-Szendi Romulusz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 15:56
fegyverOrbán Viktor
Orbán Viktor is reagált Ruszin-Szendi Romulusz botrányos ügyére.

Mint arról korábban beszámoltunk, előkerült egy felvétel Ruszin-Szendi Romulusz, aki a Tisza-párt fórumán mondott beszédet. A figyelem középpontjába azonban nem az került, amit mondott, hanem ahogy megjelent. A képsorok tanúsága szerint ugyanis valami nagyon dudorodott a ruhája alatt, ami egyértelműen valamilyen fegyvernek tűnik. Az éles lőfegyver viselésének szigorú feltételei vannak, ha engedély nélkül volt ilyen eszköz Ruszin-Szendi Romulusznál, az súlyos börtönbüntetéssel járhat. A Nemzeti Nyomozó Irodához lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt már meg is érkezett a bejelentés a történtek miatt.

Vajon mi dudorodott Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt, deréktájékon?

Orbán Viktor is reagált az ügyre

Orbán Viktor Facebook-posztban reagált a történtekre, kiemelve: fegyvernek nincs helye a közéletben, a politikában.

35 éve vagyok parlamenti képviselő. De nem emlékszem olyan esetre, hogy valaki fegyverrel az oldalán tartson lakossági fórumot, miközben arról beszél, hogy viszket a tenyere. Létezik, hogy ilyen megtörténhet? Úgy látszik, hogy a Tiszánál megtörtént. Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben. A világ körülöttünk egyre durvább, tragédia tragédiát követ, Pozsonytól Amerikáig. Magyarország maradjon a béke szigete!

 

 

