Orbán Viktor Ruszin-Szendiről: "Fegyvernek, erőszaknak, fegyveres szónokoknak nincs helyük a közéletben"

Mint arról korábban beszámoltunk, előkerült egy felvétel Ruszin-Szendi Romulusz, aki a Tisza-párt fórumán mondott beszédet. A figyelem középpontjába azonban nem az került, amit mondott, hanem ahogy megjelent. A képsorok tanúsága szerint ugyanis valami nagyon dudorodott a ruhája alatt, ami egyértelműen valamilyen fegyvernek tűnik. Az éles lőfegyver viselésének szigorú feltételei vannak, ha engedély nélkül volt ilyen eszköz Ruszin-Szendi Romulusznál, az súlyos börtönbüntetéssel járhat. A Nemzeti Nyomozó Irodához lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt már meg is érkezett a bejelentés a történtek miatt.

Vajon mi dudorodott Ruszin-Szendi Romulusz ruhája alatt, deréktájékon?

Orbán Viktor is reagált az ügyre

Orbán Viktor Facebook-posztban reagált a történtekre, kiemelve: fegyvernek nincs helye a közéletben, a politikában.