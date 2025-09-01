Szentkirályi Alexandra: Újabb videó szivárgott ki a Tisza-adóról

"Újabb videó szivárgott ki a Tisza-adóról. “Nem fogok mindent elmondani mert akkor megbukunk.” Mondta a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán, egy zárt tisztás fórumon, Magyar Péterék gazdasági programírójával karöltve" - írta a közösségi oldalán közzétette posztjában Szentkirályi Alexandra.
Mit is jelent ez? Itt épp elhazudott, titkos adóemelést. "Választást kell nyerni, aztán mindent lehet." De mi az, amit szintén nem mondanak el, mert tudják: a vesztüket hozná.
- Például amikor a genderaktivista és bevándorláspárti Bódis Kriszta írja a Tisza oktatási terveit.
- Amikor a hazaáruló Kollár Kinga tervezi hazánk kapcsolatát Brüsszellel.
- Amikor a Slava Ukrainiző Ruszin-Szendi alkotja a Tisza háborús stratégiáját.
- Amikor Raskó György a Tisza agrárpolitikusa örvend a több tízezer magyar gazdát tönkretevő brüsszeli mezőgazdasági terveknek.
Lehetne sorolni még, de fölösleges.
❌ Ez pontosan ugyanaz a liberális, globalista banda, akik kristálytisztán tudják, hogy holdkóros elképzeléseikre senki nem szavazna, ezért újra és újra más gúnyát öntenek és a magyar embereket átverve akarnak hatalomra kerülni.
Aztán "mindent lehet" és jön a fekete leves: az adóemelés, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj elvétele - de ilyen nem lesz.
👥 Mert a magyarokat nem lehet becsapni, átlátnak a szitán és a józan eszükre, a szívükre és a pénztárcájukra hallgatva esélyt sem adnak egy ilyen bábkormánynak
- tette hozzá Szentkirályi Alexandta, aki a posztjában egy videót is megosztott.
