Szentkirályi Alexandra: Újabb videó szivárgott ki a Tisza-adóról

Mit is jelent ez? Itt épp elhazudott, titkos adóemelést. "Választást kell nyerni, aztán mindent lehet." De mi az, amit szintén nem mondanak el, mert tudják: a vesztüket hozná.

- Például amikor a genderaktivista és bevándorláspárti Bódis Kriszta írja a Tisza oktatási terveit.

- Amikor a hazaáruló Kollár Kinga tervezi hazánk kapcsolatát Brüsszellel.

- Amikor a Slava Ukrainiző Ruszin-Szendi alkotja a Tisza háborús stratégiáját.

- Amikor Raskó György a Tisza agrárpolitikusa örvend a több tízezer magyar gazdát tönkretevő brüsszeli mezőgazdasági terveknek.

Lehetne sorolni még, de fölösleges.

❌ Ez pontosan ugyanaz a liberális, globalista banda, akik kristálytisztán tudják, hogy holdkóros elképzeléseikre senki nem szavazna, ezért újra és újra más gúnyát öntenek és a magyar embereket átverve akarnak hatalomra kerülni.

Aztán "mindent lehet" és jön a fekete leves: az adóemelés, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj elvétele - de ilyen nem lesz.

👥 Mert a magyarokat nem lehet becsapni, átlátnak a szitán és a józan eszükre, a szívükre és a pénztárcájukra hallgatva esélyt sem adnak egy ilyen bábkormánynak