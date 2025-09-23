Szentkirályi Alexandra: Agresszív kiszólások, fegyverek, idős emberrel ordibálás. És még Magyar Péter akar miniszterelnök lenni

"Magyar Péter már idős emberekkel ordibál" - mondta Szentkirályi Alexandra Facebook videójában. Mindeközben a Fidesz visszaadta és megvédte a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjkiegészítést és élelmiszer utalványt ad, árréscsökkentéssel tartja kordában az árakat és migránsmentes biztonságos országot tart fent - hangzik el egy másik bejegyzésében.

Agresszív kiszólások a fórumokon, fegyverek, most pedig egy idős emberrel ordibál, és még ő akar miniszterelnök lenni.

-emlékeztetett Szentkirályi Alexandra Magyar Péter és a Tisza párt botrányaira.

A nyugdíjasok sok jóra nem számíthatnak Magyar Pétertől. Mióta színpadra lépett csak "nyugdíjas kommandózást", " büdös szájúzást" és ordibálást kaptak tőle. Szakértője, Raskó György pedig elmondta, azt várja, hogy idősek százezrei haljanak meg, hátha így nyer a TISZA. Szégyen!

- folytatta a fővárosi Fidesz frakciójának elnöke, majd folytatta a sort a kormány érdemeivel ezen a téren:

Mi eközben visszaadtuk és megvédtük a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjkiegészítést adunk, élelmiszer utalványt adunk, árréscsökkentéssel tartjuk kordában az árakat és migránsmentes biztonságos országot tartunk fent.

Péter neked van képed még szépkorú honfitársainkhoz szólni? Miután le “büdös szájúztad” őket? “Nyugdíjas kommandóztad” őket? Miután mozgásában korlátozott idősekkel ordibálsz? Miután szakértőd azon örömködött, hogy reméli a választásokig több százezer nyugdíjas meghal és akkor hátha nyertek? Jó nagy bajban vagy, ha ezek után még megpróbálod az időseket ámítani. Nem számíthatnak ők tőled semmire, csak négyszer ekkora rezsiszámlákra meg romló közbiztonságra. Mi visszaadtuk és megvédtük a 13. havi nyugdíjat, nyugdíjkiegészítést adunk, élelmiszer utalványt adunk, árréscsökkentéssel tartjuk kordában az árakat és migránsmentes biztonságos országot tartunk fent.

- fejtette ki Szentkirályi Alexandra egy másik Facebook-posztjában.