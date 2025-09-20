Szentkirályi Alexandra: a Digitális Polgári körökben nincs online fröcsögés

A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján nyilatkozott Szentkirályi Alexandra HírTV-nek. A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója elmondta, hogy ez egy olyan online közösség, ahol a fröcsögésnek nincs helye. A politikus szerint itt is fontos szerepe van a vitáknak, de nem kell attól tartani, hogy ezek után bárki is életveszélyes fenyegetéseket kap.

Szentkirályi Alexandra is megérkezett a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára

Szentkirályi Alexandra a részletekről

Szentkirályi hozzátette, hogy a csoportban próbálják félretenni a napi politikát, de a főváros közlekedése mégis egy olyan húsbavágó téma, amiről beszélni kell. Szerinte arra azért mindenki felkapja a fejét, hogy az emberek felszállnak a buszra, és az nem egy, nem két esetben kigyullad alattuk.

Felelőtlenségnek nevezte a főváros részéről, hogy a még a saját vizsgálatuk szerint is a megvizsgált buszok 60 százaléka javításra szorult. Szentkirályi Alexandra szintén problémásnak nevezte, hogy miközben Karácsony Gergely több alapvető feladatát sem látja el, közben főideológiai mester szerepében tetszeleg. Emlékeztetett: