Szentkirályi Alexandra: a Digitális Polgári körökben nincs online fröcsögés

Digitális Polgári Kör
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 15:32
BudapestSzentkirályi Alexandra
A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója szerint ez egy befogadó, együttműködő közeg. A Digitális Polgári Körök első országos találkozója zajlik.
A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján nyilatkozott Szentkirályi Alexandra  HírTV-nek. A Budapesti Digitális Polgári Kör alapítója elmondta, hogy ez egy olyan online közösség, ahol a fröcsögésnek nincs helye. A politikus szerint itt is fontos szerepe van a vitáknak, de nem kell attól tartani, hogy ezek után bárki is életveszélyes fenyegetéseket kap.

Szentkirályi Alexandra is részt vesz a Digitális Polgári Körök találkozón
Szentkirályi Alexandra is megérkezett a Digitális Polgári Körök első országos találkozójára

Szentkirályi Alexandra a részletekről

Szentkirályi hozzátette, hogy a csoportban próbálják félretenni a napi politikát, de a főváros közlekedése mégis egy olyan húsbavágó téma, amiről beszélni kell. Szerinte arra azért mindenki felkapja a fejét, hogy az emberek felszállnak a buszra, és az nem egy, nem két esetben kigyullad alattuk. 

Felelőtlenségnek nevezte a főváros részéről, hogy a még a saját vizsgálatuk szerint is a megvizsgált buszok 60 százaléka javításra szorult. Szentkirályi Alexandra szintén problémásnak nevezte, hogy miközben Karácsony Gergely több alapvető feladatát sem látja el, közben főideológiai mester szerepében tetszeleg. Emlékeztetett: 

ilyen eset volt, amikor az ukrán vagy a pride-zászlót tűzte ki a Fővárosi Önkormányzat épületére. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
