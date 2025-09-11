Steiner Attila: Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése

Úgy tűnik, nekik semmi sem szent. Választókerületem egyik önkormányzati képviselője a mai napon átlépett egy határt, amikor ünnepelte Charlie Kirk amerikai influenszer fejbelövését. Ami történt, az egy tragédia, egy családé, egy politikai közösségé és egy nemzeté. Elfogadhatatlannak tartom a kutyapárti képviselő hozzáállását, ezért felszólítom Jánosi Gergelyt, hogy azonnali hatállyal mondjon le a mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutya Pártot, hogy azonnal határolódjon el a gyűlöletkeltéstől és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt. Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése