Steiner Attila: Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése

Steiner Attila államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben lemondásra szólítja fel a Kétfarkú Kutya Párt politikusát, Jánosi Gergelyt, amiért Facebookon ünnepelte Charlie Kirk halálát.
Úgy tűnik, nekik semmi sem szent. Választókerületem egyik önkormányzati képviselője a mai napon átlépett egy határt, amikor ünnepelte Charlie Kirk amerikai influenszer fejbelövését. Ami történt, az egy tragédia, egy családé, egy politikai közösségé és egy nemzeté. Elfogadhatatlannak tartom a kutyapárti képviselő hozzáállását, ezért felszólítom Jánosi Gergelyt, hogy azonnali hatállyal mondjon le a mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutya Pártot, hogy azonnal határolódjon el a gyűlöletkeltéstől és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt. Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése
– írta az alább megtekinthető videóhoz Steiner Attila.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.