Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Steiner Attila: Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése

steiner attila
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 17:44
charlie kirklemondás
Steiner Attila lemondásra szólította fel Jánosi Gergelyt.

Steiner Attila államtitkár a közösségi oldalán osztott meg egy videót, amiben lemondásra szólítja fel a Kétfarkú Kutya Párt politikusát, Jánosi Gergelyt, amiért Facebookon ünnepelte Charlie Kirk halálát.

Steiner Attila / Fotó: MTI

Úgy tűnik, nekik semmi sem szent. Választókerületem egyik önkormányzati képviselője a mai napon átlépett egy határt, amikor ünnepelte Charlie Kirk amerikai influenszer fejbelövését. Ami történt, az egy tragédia, egy családé, egy politikai közösségé és egy nemzeté. Elfogadhatatlannak tartom a kutyapárti képviselő hozzáállását, ezért felszólítom Jánosi Gergelyt, hogy azonnali hatállyal mondjon le a mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutya Pártot, hogy azonnal határolódjon el a gyűlöletkeltéstől és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt. Nem fér bele a politikai harcba egy halálhír ünneplése

– írta az alább megtekinthető videóhoz Steiner Attila.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu