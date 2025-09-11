Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Friss fejlemény: megtalálták a fegyvert, ami elvette Charlie Kirk életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 16:25
Egy erdős részen találták meg a gyilkos fegyvert.

Szerdán az egész világot megrázta, hogy előadás közben lelőtték az ismert és népszerű influenszert, Charlie Kirk-öt. A híresség ellen merényletet követtek el, a gyilkos a tetőről lőtt, majd gyorsan elmenekült a helyszínről – jelenleg is hajtóvadászatot folytatnak, hogy megtalálják.

Charlie Kirk / Fotó: AFP

Most jelentették be az amerikai hatóságok, hogy feltételezhetően megtalálták a gyilkos fegyvert egy erdős részen. Azt is megosztották a nyilvánossággal, hogy a gyilkos nem a környéken bujkál, de az nem derült ki pontosan, hogy a hatóságok sejtik-e, hogy ki volt a tettes, vagy egyelőre még nincs gyanúsítottjuk az ügyben, ami az amerikai elnököt, Donald Trumpot is meghökkentette.

 

