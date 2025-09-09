Orbán Viktor újabb adócsökkentésről írt levelet a polgárőröknek

Levelet írt a polgárőröknek Orbán Viktor miniszterelnök, amiben jó hírt közölt velük. Emlékeztetett arra, hogy "a polgári kormány az elmúlt másfél évtizedben mindig kötelességének tartotta a polgárőrség támogatását." Ma a polgárőrség korszerűbb eszközökkel és biztosabb háttérrel szolgálhatják a magyar emberek biztonságát - írja a Ripost.
A kormányfő kiemelte:
Ezért is döntöttünk úgy, hogy– elfogadva az Országos Polgárőr Szövetség kezdeményezését – a polgárőr-egyesületek szolgálati gépkocsijait mentesítjük a cégautóadó megfizetése alól. Ez a lépés jelentős anyagi terhet vesz le Önökről, hogy még több forrást fordíthassanak a mindennapi szolgálatra.
Orbán Viktor elismeréssel adózik levelében a polgárőröknek, akik hozzájárulnak a közbiztonsághoz, a határok védelméhez és a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemhez. Leszögezi: a polgári kormány mindig stratégiai partnerként fog tekinteni a polgárőrségre.
Levelét azzal zárja, hogy kifejezi tiszteletét és köszönetét a polgárőrségnek kitartó, önzetlen munkájáért.
A polgári kormány az adócsökkentés kormánya: működése óta jelentősen csökkentette és egykulcsossá tette a személyi jövedelemadót, mérsékelte a munkavállalók után fizetendő adókat és számos adónemet eltörölt, többek közt például az egyenesági öröklésnél az örökösödési adót és adókedvezménnyel támogatja a fiatalokat, az édesanyákat, a családokat. Ebbe a sorba illeszkedik, hogy elengedi a cégautóadót a közfeladatokat ellátó polgárőrök szolgálati gépjárműveire.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.