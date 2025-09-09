Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Orbán Viktor: Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 09. 08:18 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 09. 08:20
Magyar PéterRuszin-Szendi Romuluszagresszió
A közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.
Bors
A szerző cikkei

"Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott.

ORBÁN Viktor
Fontos üzenetet osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A felvételen Magyar Péter és embereinek elhíresült agresszív jeleneteit lehet megtekinteni, például, ahogy a Tisza-vezér rácsapja egy újságíró kezére az ajtót, míg szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egy riportert lökdös, a párt szimpatizánsai pedig egy többgyermekes anyukát fenyegetnek. 

Orbán Viktor kötcsei beszéde is hallatszik a háttérben, amikor arról beszél, hogy a bizalomvesztett pártoknak marad a balhézás - írja a Magyar Nemzet.

 

