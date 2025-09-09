Orbán Viktor: Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom

"Kinek a kakaskodás és az agresszió, kinek a béke és a nyugalom. Tessék választani!" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott.

Fontos üzenetet osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A felvételen Magyar Péter és embereinek elhíresült agresszív jeleneteit lehet megtekinteni, például, ahogy a Tisza-vezér rácsapja egy újságíró kezére az ajtót, míg szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egy riportert lökdös, a párt szimpatizánsai pedig egy többgyermekes anyukát fenyegetnek.

Orbán Viktor kötcsei beszéde is hallatszik a háttérben, amikor arról beszél, hogy a bizalomvesztett pártoknak marad a balhézás - írja a Magyar Nemzet.