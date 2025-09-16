Valami dudorodik: ezek a kompakt gyilkosok lehettek Ruszin-Szendi ruhája alatt

Ruszin-Szendi Romulusz most nem a tokája miatt került a figyelem középpontjába. A Tisza-párti fórumon készült felvételen honvédelmi szakértő ruházata alatt oldalt, deréktájon kis, lapos dudor látszik.
A rendezvényen készült felvételeken a ruházat alatti dudor az oldalsó, deréktájékon látható. A kontúr lapos, téglalap-szerű, tehát ez a forma a gyakorlatban leginkább kompakt vagy mid-size fél-automata pisztoly tokjára hasonlít
- mondta a Borsnak egy lőtér üzemeltetője.
Ugyanakkor a képből nem lehet egyértelműen megállapítani. Van, ahol nagyobbnak néz ki, sőt, egyik felvételen akkora, hogy akár egy Uzi is lehet
- tette hozzá a szakértő. A 90-es években, amikor megalakultak az első különleges rendvédelmi szolgálatok Magyarországon, akkor nagyon elterjedt volt ez a típus.
A szakértő szerint a legvalószínűbb, hogy ez egy kompakt fél-automata pisztoly tokja.
Megtudtuk: szóba jöhet például H&K, Glock vagy SIG-szerű típus.
A német Heckler&Koch fegyverek a világ elit hadseregeinek és rendőrségeinek a kedvence. Letisztult, elegáns, mégis kifejezetten harcias forma.
A Glock a világ legismertebb pisztolya, osztrák találmány. A civil önvédelem mellett szolgálati fegyverként is szokták használni ezt a típust.
Mindkét típus piaci ára ma Magyarországon 300-350 ezer forint.
Nagy Attila, független igazságügyi fegyverszakértő szerint azonban a magyar jogszabályok szigorúan szabályozzák a fegyvertartást- és viselést. Ha valóban lőfegyver volt nála és nincs megfelelő engedély, az büntetőjogi következményekkel járhat, de még engedéllyel sem mindegy, hogyan viselik, ugyanis a rejtett viselés feltételeit a törvény egyértelműen szabályozza. Tehát ha engedélye volt sem tartotta be azt a feltételt, amely szerint úgy vihet valaki magával fegyvert rendezvényre, hogy az rejtve legyen, ne látszódjon.
Nagy Attila, független igazságügyi fegyverszakértő kiemelte a magyar szabályozás szigorát:
Magyarországon a fegyverek birtoklását és viselését egy 2004. évi törvény szabályozza. A törvény nálunk a legszigorúbb: lőfegyver viselése csak kivételesen, engedélyhez kötve lehetséges.
Valamint részletezte a gyakorlat számos elemét: a sportlövők, vadászok és más jogosultak esetében is engedély szükséges a tartáshoz és tároláshoz; a kérelmező alkalmasságát orvosi és egyéb vizsgálatok előzik meg, a hatóságok tagjainak a szolgálatukhoz kapcsolódóan lehet fegyverük, de a nyugdíjazott katonák vagy rendőrök sem kapnak automatikusan fegyverviselési jogot, azt külön kell kérvényezni.
A szakértő továbbá elmondta: ha valakinek önvédelmi fegyvere van, azt csak rejtve szabad viselni, a törvény szerint nem szabad látszódnia. Tehát ha a rendezvényen vagy a fotókon „egyértelműen látszik, hogy ott a fegyver”, akkor az mindenképp szabálytalan. Ha van engedélye, akkor vagy a viselés módja sértheti az engedély feltételeit, vagy ha nincs viselési engedély, akkor az engedély nélküli tartás és viselés büntetőjogi következményekkel járhat.
