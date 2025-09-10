Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Orbán Viktor: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 11:55
Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan.
"Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor szolidaritást fejezett ki Lengyelországgal / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit

- tette hozzá a miniszterelnök.

 

 

