Orbán Viktor: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal

"Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű. Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit
- tette hozzá a miniszterelnök.
