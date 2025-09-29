Orbán Viktor: a kormány célja, hogy naggyá tegyük Magyarországot

A Harcosok órája hétfői adásának vendége Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor volt, aki elmondta, hogy az a problémája a modern politikának, hogy összekeveredik a szórakoztatóiparral.

Orbán Viktor volt a Harcosok órájának hétfői vendége Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az interneten minden rövid, azonnali és hatásvadász, ez pedig a holdkórosoknak kifejezetten kedvez. A félnótásabb karakterű politikusok összetalálkoznak, az ellenzék erői pedig mind ilyenek. A Harcosok órájában a kormányfő hangsúlyozta, hogy a kormány célja, hogy naggyá tegyük Magyarországot - írja a Magyar Nemzet. A miniszterelnök szerint érdemes feltenni a kérdést, hogy a Gyurcsány-féle Magyarországból hány év alatt lehet naggyá tenni Magyarországot. Orbán Viktor elmondása szerint az elmúlt 15 évben rengeteg dolog történt, de még nem elég.

A beszélgetés során kitértek a Szőlő utcai botrányra is, ennek kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy ő általában el szokta engedni az ilyen támadásokat a füle mellett, de Semjén Zsolt beleállt, és igaza is van, mivel ez egy vérvad, amit nem lehet elengedni – kiderült, hogy az egész egy külföldi szálakat sem nélkülöző kormánybuktatási kísérlet.

Lesz, és van haddelhadd

– mondta Orbán Viktor, aki hangsúlyozta, hogy akik beleszálltak az ügybe, azok pontosan tudták, hogy bűncselekményt követnek el, aminek jogkövetkezményei vannak.

A miniszterelnök szerint Hadházy Ákos bolond, inkább szánalomra méltó és nem is lehet komolyan venni. Orbán Viktor elmondta, hogy Magyar Péter viszont hiába bolond, komolyan kell venni, mert előfordult már, hogy ilyen félnótásokat zúdítottak az országra, és abból baj lett. Károlyi Mihály szintén egy félnótás volt, őt a franciák küldték ránk, Szálasit a németek, Rákosit pedig az oroszok küldték ránk. Magyar Pétert most a brüsszeliek.