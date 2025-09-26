Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Íme Orbán Viktor bejelentései a Kossuth Rádióban

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 07:42 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 26. 07:52
kossuth rádióinterjú
Orbán Viktor fontos témákkal érkezett a stúdióba.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor fontos témákkal készült a Kossuth Rádió interjújára, egyebek között szóba került a Szőlő utcai botrány is.

Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor elmondta, hogy ez egy álhírbotrány, ami a Szőlő utcához kötődik. Az államfő tisztázta, hogy ez egy börtön, aminek a vezetője nőket futtatott, és ennek semmi köze magához az intézményhez. A miniszterelnök szerint a baloldal külföldi segítséggel felépített egy álhírt, ami szerint itt pedofil bűncselekmény történt kormányzati szereplőkkel.

A kormány minden tagja ártatlan ebben az ügyben, így súlyos jogkövetkezménnyel kell számolnia az álhírterjesztőknek

– mondta Orbán Viktor, aki hozzátette, hogy aki egy másik embert pedofil-bűncselekménnyel vádol bizonyíték nélkül, akkor azzal szemben is súlyos büntetést kell alkalmazni.

Cikkünk frissül.

 

