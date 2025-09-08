Lerántotta a leplet Orbán Viktor: ő lesz a DPK-találkozó házigazdája

Véget ért a tippverseny! Sokan találgattátok, vajon ki lesz Rákay Philip társa szeptember 20-án, a Digitális Polgári Körök első országos találkozóján
– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Kör Facebook-csoportban.
A miniszterelnök hozzátette: most lehull a lepel.
– A rendezvény másik házigazdája nem más, mint Szabó Zsófi, aki örömmel fogadta el felkérésemet. Ki az, aki jól tippelt?
– kérdezte a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.