Ezt látnod kell! Orbán Viktor hálószaggató gólt lő Magyar Péternek - videó

Ezúttal is frappánsan tette helyre Magyar Pétert a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalán szellemes módon használta fel a mesterséges intelligenciát. A Tisza-szigetek országos focitornáján készült felvételeket és a saját, a Puskás Aréna átadásáról készül ünnepi videóját felhasználva megmutatta, milyen az, amikor a pályán is legyőzi a Tiszás politikust.

Orbán Viktor / Fotó: YouTube

Így láthatjuk a videón azt, ahogy Orbán Viktor gólt lő a kapusként játszó Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke a vereség miatti elkeseredésében földre borul, a miniszterelnök pedig közönsége felé tisztelegve nyugtázta: megnyerte a meccset.

„Gólkirályság” - fűzte hozzá a miniszterelnök.

Íme Orbán Viktor videója: