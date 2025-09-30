Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Ezt látnod kell! Orbán Viktor hálószaggató gólt lő Magyar Péternek - videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 17:26
Puskás ArénaMagyar Péterminiszterelnök
Bebizonyította, hogy a pályán is verhetetlen. Orbán Viktor keményen odaszúrt a Tiszásoknak.
Bors
Ezúttal is frappánsan tette helyre Magyar Pétert a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-oldalán szellemes módon használta fel a mesterséges intelligenciát. A Tisza-szigetek országos focitornáján készült felvételeket és a saját, a Puskás Aréna átadásáról készül ünnepi videóját felhasználva megmutatta, milyen az, amikor a pályán is legyőzi a Tiszás politikust. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: YouTube

Így láthatjuk a videón azt, ahogy Orbán Viktor gólt lő a kapusként játszó Magyar Péternek. A Tisza Párt elnöke a vereség miatti elkeseredésében földre borul, a miniszterelnök pedig közönsége felé tisztelegve nyugtázta: megnyerte a meccset. 

„Gólkirályság” - fűzte hozzá a miniszterelnök. 

Íme Orbán Viktor videója: 

