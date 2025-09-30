Orbán Viktor a Tisza Pártról: „Rájuk fér már egy hideg zuhany. Legkésőbb áprilisban”

„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – posztolta kedd reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök értékelése szerint a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára. „Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében” – jelezte.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Lássuk, mit vétettek a bírák!

„Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!” – írta Orbán Viktor, akinek a posztját a Ripost idézte.