Orbán Viktor a Tisza Pártról: „Rájuk fér már egy hideg zuhany. Legkésőbb áprilisban”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 09:12 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 30. 09:12
véleményTisza PártTisza-adó
„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!”

„Most már a bíróság szerint is átver a Tisza!” – posztolta kedd reggel a Facebook-oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök értékelése szerint a Fővárosi Törvényszék is felkerült a Tisza egyre növekvő bosszúlistájára. „Itt azokat gyűjtik, akik ellen vendettát hirdetett a Tisza elnöke, szigorúan a felebaráti szeretet jegyében” – jelezte.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Lássuk, mit vétettek a bírák!

„Történt, hogy kiszivárogtak a Tisza adóemelési tervei. Aztán az is történt, hogy a Tisza alelnöke egy nyilvános rendezvényen, a kamerába nézve elismerte, valóban tervezik a progresszív adóemelést, de erről a választás előtt nem szabad beszélni, mert abba belebuknak. Ezt a felvételt önszántukból közzé is tették. Amit a sajtó megírt. Micsoda dolog!” – írta Orbán Viktor, akinek a posztját a Ripost idézte.

Felidézte: „Erre a Tisza elnöke megint dühbe gurult, és beperelte az Index nevű lapot. A pert persze elvesztette. Úgyhogy most megy a hiszti és a tombolás. A kartonbábu után ezúttal a bírákkal.”

„Rájuk fér már egy hideg zuhany. Legkésőbb áprilisban” – utalt Magyar Péterre és a Tisza Párt vezetőire a miniszterelnök. 

 

