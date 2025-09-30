Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
„Hiába tagadod az adóemelési terveidet, Pinokkió Péter!”

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 30. 13:16
hazugságNemzeti Ellenállás Mozgalomszembesítés
Videóval üzentek Magyar Péternek.

Hiába tagadod az adóemelési terveidet, Pinokkió Péter!

- kezdte a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Facebook-oldalán közzétett posztját.

Magyar Péter_Mk_0007
Magyar Péter Fotó: Makovics Kornel

Felvételek vannak róla! Hát nem tudod? Hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát! - tették hozzá a bejegyzéshez, amelyben egy videót is megosztottak.

 

