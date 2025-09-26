Orbán Viktor érvelése meggyőzte Donald Trumpot

Az elmúlt hét legfontosabb eseményeiről beszélt Orbán Viktor a Kossuth rádióban. Így szóba került az is, hogy milyen következményei lennének annak, ha le kéne válnunk az orosz energiáról – írja a Ripost.

Orosz energia nélkül a rezsiárak az egekbe ugornának / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Az orosz gázzal kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy a legfontosabb ténymegállapítás, hogy Magyarországnak nincs tengerpartja, így csak gázcsövön és olajvezetéken keresztül lehet szállítani hazánkba energiát.

Egyelőre senki nem tud olyan csővezetéket mutatni, amelyen keresztül el tudnák látni Magyarországot.

Azt mondta,

ha leválasztják Magyarországot az orosz kőolajról és földgázról, akkor a magyar gazdaság teljesítménye négy százalékkal csökken, ez családok százezreit tenné tönkre.

Azt mondta, világos, hogy mi Magyarország érdeke, eszerint fognak eljárni. A miniszterelnök azt is elárulta, hogy a témával kapcsolatban egyeztetett Donald Trump amerikai elnökkel is, akivel ismertette az IMF jelentését, miszerint a magyar gazdaság belerokkanna az orosz energiáktól való elszakadásba.

Az amerikai elnök megértette Orbán Viktor érveit, és így nyilatkozott ezzel kapcsolatban:




