Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adótervekről

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 17:50
Orbán Viktor azt ígérte, hogy minden el lesz számolva.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor beszédet tartott a 24. kötcsei találkozón. Az eseményen többek között beszélt Európa, valamint Magyarország jövőjéről is.

A beszéde végén pedig elmondta, békemeneteket kell szervezni, és elindítanak egy újabb nemzeti konzultációt is, a Tisza kiszivárgott adóemelési terveiről is. Orbán Viktor azt ígérte, hogy mindent feljegyeznek, és minden el lesz számolva, jövő ősszel pedig újabb beszédet tart majd Kötcsén, amiben ismerteti a következő évekre szóló terveit arról, hogyan erősödhet tovább Magyarország, hogyan indítják újra a V4-eket, és hogyan duplázzák meg a patrióták számát az unióban.

 

