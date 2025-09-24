Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 08:16 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 24. 08:25
Erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök.
"Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja" - írta a Facebookon közzétett posztjában Orbán Viktor.

DKP, Orbán Viktor
Ezt írta Orbán Viktor / Fotó:   / Mediaworks

A brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Zsarolják. Fogott ember. Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!

- tette hozzá a miniszterelnök.

 

