Orbán Viktor a Kossuth rádióban: Az Antifa terrorszervezet – Magyarországon is ideje lépni

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 07:35 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 19. 08:07
kossuth rádióminiszterelnök
A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádió ad interjút, aminek során az elmúlt egy hét legfontosabb történéseiről beszél.

Orbán Viktor a szokásoknak megfelelően pénteken ismét a Kossuth rádióban indította a napját, ahol a legfontosabb kérdésekről nyilatkozott. 

Orbán Viktor a Kossuth rádióban indította a napját
Orbán Viktor a Kossuth rádióban indította a napját Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

A miniszterelnök az interjú elején az elmúlt évtized migrációs nyomásáról beszélt. Felidézte, hogy Németország tíz évvel ezelőtt még egészen más képet mutatott: azóta az autóiparuk jelentősen visszaesett, eladósodtak, és hatalmas kölcsönökre kényszerülnek.
Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy éppen tíz éve, Röszkénél vált egyértelművé, hogy a határhoz érkező férfiak nem menekültek, hanem migránsok.

Mobiltelefonjuk volt, összehangolt akciókra voltak képesek és inkább katonai jellegű volt a mozgásuk. Kiderült, hogy bankkártyáik vannak, embercsempész hálózatok irányítják őket, és az is, hogy az egész mögött Soros György áll...

– idézte fel a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy Magyarország már akkor is tisztában volt azzal, hogy a bevándorlás számunkra nem előnyös, és azóta az is bebizonyosodott, hogy Németország számára sem az. Kifejtette, hogy ahol befogadták a migránsokat, ott érezhetően romlott a közbiztonság. Ennél is súlyosabb problémának tartja, hogy ezt a döntést már nem lehet visszafordítani. Véleménye szerint a nyugati világ ezzel végleg megváltozott. Úgy fogalmazott: aki kíváncsi arra, milyen lesz hazája jövője, az nézzen körül egy iskola udvarán. Aki elmegy egy párizsi, vagy bécsi iskolaudvarba, az ma mást lát, mint Magyarországon.

A miniszterelnök szerint a svéd kormányfő hosszú ideje élesen bírálja Magyarországot. Úgy vélte, a svéd politika támadó és kioktató hangnemet üt meg, amit a magyarok nehezen viselnek. Közben – tette hozzá – a svéd nagyvárosokban elszabadult az erőszak, több mint 300 robbantásos bűncselekmény történt, és a kormány képtelen úrrá lenni a helyzeten. Rámutatott arra is, hogy ezeket a migránsokat valaki beengedte, ám a felelősséget ezért senki nem vállalja.

A migráción kívül magunkon kívül senki másban nem bízom 

– mondta Orbán Viktor. 

A Tisza is minden migrációs javaslatot megszavazott Brüsszelben, többek  között a migránsoknak járó emelt összegű támogatásokat is. 

 

Mi azért hagytuk el az Európai Néppártot, mert nem értettünk egyet a migráció kérdésében, a Tisza pedig bement az EPP-be 

A magyarországi adóvita kapcsán úgy fogalmazott, hogy „az egykulcsos adó azért népszerű itthon, mert aki tízszer többet keres, az tízszer többet fizet.” Hozzátette, hogy a többkulcsos adórendszer visszaélésekre ad lehetőséget, és nagyobb bürokráciát igényel. 

Kipróbáltuk a korábbi rendszert, és nem jött be

– emlékeztetett. A kormányfő szerint a Tisza szavazóinak több mint fele támogatná a progresszív adót. Megjegyezte továbbá, hogy a Tisza alelnökének szavai alapján a párt már a választás előtt nyíltan elismerte, hogy hazugságokkal kíván győzni, míg Gyurcsány ezt csak a voksolás után mondta ki.

Cikkünk frissül...

A miniszterelnöki interjú itt nézhető vissza:

 

