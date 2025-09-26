Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Orbán Viktor: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 08:06
Orbán Viktor szerint csírájában kell elfojtani az erőszak politikáját.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán, amiben fontost bejelentést tett és kiemelt közéleti témákat is érintett.

Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

A gyűlölet világszerte újra beette magát a politikába. A nyomában verbális agresszió, fizikai erőszak és merényletek járnak.

Magyarország sokáig a béke szigete volt. Most viszont a gyűlölet és az erőszak itt kopogtat az ajtónkon. Ott van a koncerteken, ahol kivégzést imitálnak. Ott van a templom kapujában, ahol egy idős szerzetest fenyegetnek. Ott van a politikai gyűléseken, ahol egy felelőtlen alak fegyverrel jelenik meg. És ott van az utcákon, ahol szélsőbaloldali aktivisták ártatlan embereket vernek meg.

Ebből elég volt! Csírájában kell elfojtanunk az erőszak politikáját, ha meg akarjuk őrizni Magyarország békéjét. A mai napon megtesszük az első lépést: terrorszervezetté nyilvánítjuk az Antifa szervezeteket, és a törvény teljes szigorával fogunk lecsapni rájuk. 

Elég volt az erőszakból!

– írta Orbán Viktor.

 

