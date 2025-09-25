Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Eufrozina, Kende névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor üzent Demjén Ferencnek: Rózsi a legnagyobb király!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 16:31
Hogyan tudnék élni nélküledDemjén Ferenc
„Filmtörténelem!” - írta a miniszterelnök.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk óriási sikert hozott Hogyan tudnék élni nélküled című film. Az elmúlt napokban már elérte az egymillió nézőszámot. Sőt már forgatják a folytatását.

Orbán Viktor is reagált a Hogyan tudnék élni című film hihetetlen sikeréhez Fotó: dpk orbán viktor

Az elképesztő rekordhoz Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőt írta:

Filmtörténelem! A rendszerváltás óta a Hogyan tudnék élni nélküled lett a legnézettebb magyar film. Egymillió embert vonzott a mozikba. Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu