Orbán Viktor üzent Demjén Ferencnek: Rózsi a legnagyobb király!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk óriási sikert hozott Hogyan tudnék élni nélküled című film. Az elmúlt napokban már elérte az egymillió nézőszámot. Sőt már forgatják a folytatását.
Az elképesztő rekordhoz Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőt írta:
Filmtörténelem! A rendszerváltás óta a Hogyan tudnék élni nélküled lett a legnézettebb magyar film. Egymillió embert vonzott a mozikba. Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!
- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.
