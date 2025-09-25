Orbán Viktor üzent Demjén Ferencnek: Rózsi a legnagyobb király!

Ahogy arról korábban már beszámoltunk óriási sikert hozott Hogyan tudnék élni nélküled című film. Az elmúlt napokban már elérte az egymillió nézőszámot. Sőt már forgatják a folytatását.

Orbán Viktor is reagált a Hogyan tudnék élni című film hihetetlen sikeréhez Fotó: dpk orbán viktor

Az elképesztő rekordhoz Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. A miniszterelnök a posztjában a következőt írta:

Filmtörténelem! A rendszerváltás óta a Hogyan tudnék élni nélküled lett a legnézettebb magyar film. Egymillió embert vonzott a mozikba. Gratulálok az egész csapatnak! Rózsi a legnagyobb király!

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.