Ilyen a rendszerváltás óta nem volt – bűncselekményt követhetett el Ruszin-Szendi Romulusz a fegyvertartással

A tokatábornokként is ismert Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános fegyverviselését Magyar Péter is megerősítette. A bukott vezérkari főnökről a felvételen is látszik, hogy fegyverrel az oldalán járt egy szeghalmi gyűlésen. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Mokka stúdiójában szerda reggel kiemelte, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen. Ha a vizsgálatok során beigazolódik, hogy valóban fegyver volt Ruszin-Szendi Romulusznál, az komoly bűncselekménynek minősül és jogi következményei is lehetnek - írja a Ripost.

Ruszin-Szendi Romulusz bűncselekményt követett el, ha valóban fegyverrel jelent meg a lakossági fórumon és más rendezvényeken. Fotó: Illyés Tibor / MTI

Ruszin-Szendi Romulusz nyilvános fegyverviselése komoly bűncselekménynek minősülhet – ilyen a rendszerváltás óta nem volt

Bár a baloldali sajtó szerint csak "ráncot vetett" az inge, a felvételeken egyértelműen kirajzolódik a fegyver Ruszin-Szendi Romulusz kabátjában. A felvételek alapján a volt vezérkari főnök fegyverrel jelent meg a szeghalmi lakossági fórumon és más rendezvényeken is. Az üggyel kapcsolatban rendőrségi közlemény jelent meg, amelyben arról tájékoztattak, hogy a Szeghalmi Rendőrkapitányság szabálysértési elkészítő eljárást és vizsgálatot indított. Ruszin-Szendi fegyverét lefoglalták.

Rétvári Bence államtitkár a Mokka stúdiójában fejtette ki, hogy ehhez hasonló a rendszerváltás óta nem volt. Eddig nem kellett külön kiemelni, hogy egy gyűlésre nem szabad fegyverrel menni, most mégis szükség van erre.

A rendszerváltás óta nem volt ilyen, hogy valaki fegyverrel ment egy ilyen gyűlésre. Minden gyűlésnek békésnek kell lennie, ehhez van joga mindenkinek. A békés jellegét a gyűléseknek az is adja, hogy sem robbantószerrel, sem vegyi anyaggal, sem fegyverrel nem mehet oda senki.

– magyarázta Rétvári. Kiemelte azt is, hogy ha valaki elmegy egy ilyen gyűlésre, úgy készül, hogy ez egy békés esemény lesz. Az államtitkár tájékoztatott, hogy a BTK-ban is van ilyen tényállás, ha valaki mégiscsak fegyverrel megy oda, megszegi a vonatkozó jogszabályokat, ez pedig bűncselekmény.

Ruszin-Szendi fegyverviselési engedélye, melyet információink alapján már megvontak tőle, az államtitkár serint nem terjed ki minden helyzetre. Ennek korlátaira hívta fel a figyelmet Rétvári; ilyen eseményekre ugyanis nem viheti magával a fegyvert.