Orbán Viktor: a Tiszánál már megint "ráncot vetett" az adóemelés

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 09:05
Tisza-adóTisza
A Tiszánál már megint "ráncot vetett" az adóemelés. A Tisza-adónak sosincs vége.
Bors
A szerző cikkei

"A Tiszánál már megint "ráncot vetett" az adóemelés. A Tisza-adónak sosincs vége. Itt a harmadik fejezet: most az a baja a Tiszának, hogy a kormány túl sokat költ a magyar vállalkozások támogatására" - írta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

DKP, Orbán Viktor
Ezt közölte Orbán Viktor / Fotó:   / Mediaworks

Orbán Viktor közölte: ezt tudtuk meg a legújabb tiszás gazdasági guru kiszivárgott egyetemi előadásából. (Az előző gazdasági guru abba bukott bele, hogy kikotyogta a többkulcsos adóról szóló terveiket. Arrafelé ilyen pechesek a guruk.)

Amit tehát eddig tudunk a Tisza-adóról: progresszív, megemelt többkulcsos adó, megemelt társasági adó, családi adókedvezmények eltörlése és most a magyar vállalatok támogatásainak megnyirbálása. Mindezt persze azért tudjuk, mert lebuktak

 - írta a kormányfő.

Sebaj. Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció, ahol mindenki elmondhatja a véleményét adó-ügyben. Kivéve a brüsszelieket. Őket nem kérdezzük, mert a tiszától úgyis kiszivárog minden tervük

 - fogalmazott Orbán Viktor.

 

