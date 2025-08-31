Menczer Tamás: Magyar Péter hazudik és átver

Menczer Tamás fontos üzenetet tett közzé Facebook-oldalán. Posztjában kifejtette: a mögöttünk álló hét világossá tette mindenki számára, milyen emberek is alkotják a Tisza Pártot, és mire számíthatunk, ha Magyar Péterék hatalomra kerülnek.

"Az elmúlt hétre úgy emlékeznek majd, mint amikor végleg bebizonyosodott, amit mindig mondtunk.

1. Magyar Péter és a Tisza bevezetné a Tisza-adót. Magyar Péternek senki nem fontos, csak a brüsszeli gazdái. Az emberek pénzét lenyúlják, aztán már könnyen tehetnek kedvezményeket a multiknak és a bankoknak. Régi brüsszeli recept.

2. Magyar Péter hazudik és átver. Egész életében ezt csinálta. Mindent megígér, aztán jön a feketeleves. Szegény Judit az ezredik hazug ígéret után is a nadrágszíjat meg a diktafont kapta. Az országnak meg az ezredik hazug ígéret után is csak a Tisza-adó jönne.

3. Az lehet, hogy Tarr Zoltán egy agyhalott idióta, ahogy Magyar Péter az EP-képviselőiről ezt elmondta, de az biztos, hogy egy sunyi, hazug gazember, pont olyan mint a főnöke. "A választás után MINDENT lehet." Zoltán bevallotta, hogy hazudnak, átvernek és lenyúlnák a pénzedet" – írja.