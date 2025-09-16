Magyar Péter beismerte, volt lőfegyver Ruszin-Szendinél

" Valóban volt nála fegyver" - mondta szó szerint Magyar Péter amikor a Tisza Párt barcsi fórumán arról kérdezték, igaz-e hogy Ruszin-Szendi, a leszerepelt vezérkari főnök egy jól látható pisztolytársával oktatta korábban a párt propagandistáit. Előbb ő is "fegyvernek látszó tárgyat" emlegetett, mint a Ruszint mentegetni próbáló dollármédia, de aztán elszólta magát:
Korábban maga Ruszin-Szendi is azt állította, hogy nem hord magánál fegyvert, erre jött Magyar Péter, és a keddi fórumán Barcson kijelentette, a bukott vezérkari főnök tényleg lőfegyverrel jelent meg egy nyilvános rendezvényen.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője hívta fel a figyelmet az "őszinte beismerő vallomásra".
Fotók és videók is bizonyítják egyébként, hogy a zakója alatt egy fegyvert viselt Ruszin-Szendi, kár is lett volna tagadni – emlékeztet a Ripost.
A korábbi vezérkari főnök többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egy alkalommal pedig Ruszin-Szendi arról beszélt:
Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk. (…) Akkor tudunk valóban dolgozni, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember magyar emberre emelje a kezét.
Bejelentés érkezett a Nemzeti Nyomozó Irodához lőfegyverrel visszaélés gyanúja miatt. Az Origo által hétfőn közzétett videófelvétel tanúsága szerint ugyanis a Tisza Párt honvédelmi szakértője egy pártfórumon úgy jelent meg, hogy a ruhája alatt jól látható egy kézifegyver sziluettje. Az éles lőfegyver viselésének szigorú feltételei vannak, ha engedély nélkül volt ilyen eszköz Ruszin-Szendi Romulusznál, az súlyos börtönbüntetéssel járhat.
Lőfegyverrel visszaélés bűntett gyanúja miatt bejelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál Tényi István, miután hétfőn nyilvánosságra került egy felvétel, amelyen a Tisza Párt honvédelmi szakértője vélhetően egy kézifegyverrel az oldalán jelent meg nyilvános rendezvényen – tudta meg a Magyar Nemzet. Magyar Péter beismerő vallomása után könnyű dolga lesz a nyomozó hatóságnak.
