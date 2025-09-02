Kocsis Máté: hatalmas lett a riadalom és a kapkodás a tiszások között

Újabb kísérletet tesznek Magyar Péterék most hétvégén, hogy eltereljék a figyelmet az adóemelési-botrányukról. Közismert, hogy a polgári oldal ismert szereplői minden évben Kötcsén indítják az őszi politikai szezont. Idén sem lesz ez másképp

- kezdte legfrissebb Facebook-posztját Kocsis Máté, majd ezután így folytatta:

Kocsis Máté Fotó: Vasvári Tamás

Az elmúlt időszakban hatalmas lett a riadalom és a kapkodás a tiszások között, hiszen egyrészt az adóemelési-botrányba várhatóan bele fognak bukni, ahogy azt Tarr Zoltán is megjósolta,

másrészt kiszivárogtak olyan mondatok is a titkos, zártkörű eseményeikről, amelyek szintén az emberek átveréséről szólnak fontos kérdésekben, mint például az ukrán csatlakozás ügye.

Ha ez nem volna elég, tovább rontja a tiszás hangulatot, hogy még a saját közvélemény-kutatóik is folyamatos és erőteljes gyengülést mérnek náluk, a nyarat elvesztették, az országjárásuk ellaposodott. Mindezt a számukra baráti, liberális Politico is megerősíti a fényes nyugatról.

– Mit tehet ebben a helyzetben ez a Magyar Péter-féle dühös és erőszakos baloldali kisebbség? - tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője.

A provokáció szervezésének célja Kocsis Máté szerint az, hogy eltereljék a figyelmet kínos ügyeikről és a durva lejtmenetről.

Tiszások és Magyar Péter! Az emberek szívesen megkérdeznék tőletek Kötcsén is, hogy mi mindent titkoltok még! Hány millió embert készültök átverni és megsarcolni? Vagy hogy Tarr Zoltán alelnököt felidézzük: mi az a “számtalan olyan dolog, amiről nem lehet beszélgetni” a választásokig? Nektek kampó van. Ezen már a fröcsögés, a provokáció és az uszítás sem fog segíteni

- zárta gondolatait a Fidesz frakcióvezetője.