Kocsis Máté: A Tisza egy szánalmas, hazudozó brigád

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 30. 13:41
hazugságMagyar PéterTiszaKocsis Máté
A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint elhallgattatták Tarr Zoltánt.
„Nagyon szánalmas, ahogy Magyar Péter csütörtök óta minden bejegyzését azzal kezdi, hogy ők majd adót csökkentenek. Tarr Zoltán alelnök viszont kussol vagy elkussoltatták, miután bevallotta ennek az ellenkezőjét egy zárt rendezvényen” – kezdte a közösségi oldalán Kocsis Máté.

KOCSIS Máté
Fotó: Vasvári Tamás

A Fidesz frakcióvezetője feltette a kérdést, hogy ha Magyar Péterék tényleg tele vannak adócsökkentő ötletekkel, akkor miért mondják azt a fontos emberei, hogy ezekről a kérdésekről nem szabad a választásokig beszélni.

Kellemes megvilágosodást kívánok! Nevetséges és szánalmas hazudozó brigád, élén egy megbízhatatlan, erőszakos, forrófejű alakkal. 225 nap, és felkenődnek a falra

– fogalmazott Kocsis Máté.

