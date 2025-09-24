Megszólalt a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban Tuzson Bence

"Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem, a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról" - mondta el a Facebookon közzétett videójában Tuzson Bence.
A jelentés főbb megállapításai a következők. A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér. Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük, a jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni
- mondta el az igazságügyi miniszter.
