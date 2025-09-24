Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Megszólalt a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban Tuzson Bence

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 13:24 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 24. 13:27
Nyilatkozatot adott ki a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről.
Bors
A szerző cikkei

"Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem, a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban, illetve az ahhoz kapcsolódóan a nyilvánosságban megjelent állításokról" - mondta el a Facebookon közzétett videójában Tuzson Bence.

LB_20241126_Tuzson_Bence_0032
Ezt mondta el Tuzson Bence / Fotó: Ladóczki Balázs

A jelentés főbb megállapításai a következők. A vizsgálat egyértelműen megállapította, hogy ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel. Minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy politikus neve felmerült volna. A miniszterek ártatlanságához kétség nem fér. Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja. Az ügyben  titkosszolgálati szál is felmerül. Mindezek elhárítására a szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük, a jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni

- mondta el az igazságügyi miniszter.

 

