Orbán Viktor: "Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét"

Mélyre süllyedtek.

Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni.

De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért az harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre bíztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta.

Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét.

De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.