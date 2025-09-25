Orbán Viktor: "Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét"

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán, amiken fontos gondolatokat fogalmazott meg.
Mélyre süllyedtek.
Magyarországon mindenki ott tüntet, ahol akar. Össze lehet jönni, lehet tiltakozni.
De egy szerzetest szidalmazni a templom kapujában, amiért az harangozni merészel, az nem tüntetés. Az inkább szégyen. Aki ilyet tesz, aki másokat erre bíztat, az pedig nem a falu bolondja, szimplán gonosz ember. Lelke rajta.
Magyarországon mindenki azt mond, amit akar. Bárki elmondhatja a véleményét.
De közszereplőket teljesen alaptalan és hamis vádakkal, ócska hazugságokkal és sötét sejtetésekkel besározni, az nem véleménynyilvánítás. Az inkább rágalmazás. Igazi komcsi tempó. Aki ilyet tesz, annak felelnie kell a mondataiért. Ott aztán majd kiderül, hova is vezetnek valóban a szálak.
– írta Orbán Viktor.
