"Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt" - Hunyadinál elszakadt a cérna, ezt tette a balhézó Hadházyval

Nemrég nagy port kavart, hogy Hadházy Ákos és bandája egy idős papot inzultált a Ferenciek terén, berontottak a templomba, szidalmazták a vallást és a papokat is. Most egy AI-videó mutatta meg, mit is szólna ehhez egy napjaikban létező Hunyadi.
A mesterséges intelligencia által készített felvételen Hunyadi sétál az utcán, miközben a kamerába beszél:
Hello! Itt a Hunyadi. Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt. Lássuk, mi baja!
Ezek után az AI-felvételen Hunyadi odamegy Hadházyhoz, majd mélyen a szemébe néz és lekever neki egy nagy pofont.
A harangszó szent! Ne kelljen még egyszer jönnöm!
– mondja végezetül Hunyadi, majd elmegy.
Itt lehet megtekinteni az AI-videót:
