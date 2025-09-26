"Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt" - Hunyadinál elszakadt a cérna, ezt tette a balhézó Hadházyval

Nemrég nagy port kavart, hogy Hadházy Ákos és bandája egy idős papot inzultált a Ferenciek terén, berontottak a templomba, szidalmazták a vallást és a papokat is. Most egy AI-videó mutatta meg, mit is szólna ehhez egy napjaikban létező Hunyadi.

Hadházy Ákos / Fotó: Kovács Dávid / Bors

A mesterséges intelligencia által készített felvételen Hunyadi sétál az utcán, miközben a kamerába beszél:

Hello! Itt a Hunyadi. Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt. Lássuk, mi baja!

Ezek után az AI-felvételen Hunyadi odamegy Hadházyhoz, majd mélyen a szemébe néz és lekever neki egy nagy pofont.

A harangszó szent! Ne kelljen még egyszer jönnöm!

– mondja végezetül Hunyadi, majd elmegy.

Itt lehet megtekinteni az AI-videót: