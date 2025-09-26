Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt" - Hunyadinál elszakadt a cérna, ezt tette a balhézó Hadházyval

hunyadi
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 13:46 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 26. 13:58
Hadházy Ákostemplom
Hunyadinak sem tetszik, hogy Hadházyék a templom előtt balhéztak.

Nemrég nagy port kavart, hogy Hadházy Ákos és bandája egy idős papot inzultált a Ferenciek terén, berontottak a templomba, szidalmazták a vallást és a papokat is. Most egy AI-videó mutatta meg, mit is szólna ehhez egy napjaikban létező Hunyadi.

KD_L6871
Hadházy Ákos / Fotó: Kovács Dávid / Bors

A mesterséges intelligencia által készített felvételen Hunyadi sétál az utcán, miközben a kamerába beszél:

Hello! Itt a Hunyadi. Hallom, ez a Hadházy hisztizik a harangszó miatt. Lássuk, mi baja!

Ezek után az AI-felvételen Hunyadi odamegy Hadházyhoz, majd mélyen a szemébe néz és lekever neki egy nagy pofont.

A harangszó szent! Ne kelljen még egyszer jönnöm!

– mondja végezetül Hunyadi, majd elmegy.

Itt lehet megtekinteni az AI-videót:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu