Hadházy Ákos és bandája egy idős papot inzultált a Ferenciek terén. Berontottak a templomba, szidalmazták a vallást és a papokat

Ki tudja hányadik mini tüntetését tartotta hétfő délután a pesti belvárosban a Ferenciek terén Hadházy Ákos az autósok sorozatos bosszúságára, hatalmas dugókat okozva alig néhány tucat emberével.

Akiknek most éppen az nem tetszett, hogy a demonstráció közben harangszóval hívták a híveket a templomba és hát a harangszó elnyomta a kiabálásukat. Összevitatkoztak a papokkal, aztán berontottak(!) a templomba és reklamálni(!) próbáltak - írja a Ripost.

Végül kijött egy idős szerzetes és Bibliával a kezében intette rendre őket.

Hadházy azonban közölte, hogy a szokásos esti harangszóval a papok szándékosan zavarják a tüntetést. Ezt követően a demonstrálók közül többen újra bementek a templomba, köztük az egyik zebra jelmezes résztvevő. A papokra rákiabáltak: „szégyelljétek magatokat", közben egyház ellenes rigmusok is skandáltak.

A botrányos esetről megdöbbentő videó is készült.




