Lázár János: a Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását

A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását - írta az építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán csütörtökön.

Fotó: Kovács Attila

Lázár János bejegyzésében azt írta, megdöbbentő felvétel terjed a Tisza párt adóterveiről, és a felvétel valódi, nem mesterséges intelligencia segítségével készítették.

A miniszter szerint "Etyek az új Őszöd" és idézi a felvételt, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnöke, "Magyar Péter jobbkeze" egy etyeki fórumon arról beszélt: "választást kell nyerni, és utána mindent lehet".

A miniszter azt írta: "mindent lehet - a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától?" Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni, ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz - jegyezte meg. A miniszter szerint "egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók".

"Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig" - írta. Lázár János szerint "a Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását.", egy újabb Orbán-kormány pedig "a gát, amelyik megvédi a magyar családokat". "Vessünk gátat a Tisza adónak!" - írta a miniszter bejegyzésében.