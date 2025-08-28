Lázár János: a Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 20:10
Bors
A Tisza-adó az árvíz, amely elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását - írta az építési és közlekedési miniszter, országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán csütörtökön.

LÁZÁR János
Fotó: Kovács Attila

Lázár János bejegyzésében azt írta, megdöbbentő felvétel terjed a Tisza párt adóterveiről, és a felvétel valódi, nem mesterséges intelligencia segítségével készítették. 

A miniszter szerint "Etyek az új Őszöd" és idézi a felvételt, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza párt alelnöke, "Magyar Péter jobbkeze" egy etyeki fórumon arról beszélt: "választást kell nyerni, és utána mindent lehet".

A miniszter azt írta: "mindent lehet - a konkrét tervek szerint például megemelni az adókat, amiről most persze nem szabad beszélni, hiszen melyik magyar ember akarna olyan pártra szavazni, amelyik pénzt vesz el tőle és a családjától?" Áprilisig tagadni, májustól megcsinálni, ez a Tisza Párt hozzáállása a választókhoz és a választásokhoz - jegyezte meg. A miniszter szerint "egy megoldás van az ellen, hogy megáradjanak az adók". 

"Áprilisban nem rájuk kell szavazni, hanem arra a pártra, amelyik kormányon nem emeli, hanem csökkenti az adókat. Az édesanyákét például nullára, életük végéig" - írta. Lázár János szerint "a Tisza-adó az árvíz, amelyik elmoshatja az elmúlt évek megtakarításait, gyarapodását.", egy újabb Orbán-kormány pedig "a gát, amelyik megvédi a magyar családokat". "Vessünk gátat a Tisza adónak!" - írta a miniszter bejegyzésében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
