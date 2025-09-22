„Csak egy rossz választás, és ide jutunk” – látványos fényfestés emlékeztetett a helyes választás jelentőségére a Keletinél

A kivetített mecsetek mellett elhangzó üzenet szerint Magyarország ma még biztonságos ország, de a Tisza Párt esetén minden megváltozna.

Fotó: Alapjogokért Központ

Mint ismeretes, a Tisza Párt EP-képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal is megszavazták azokat az uniós javaslatokat, amelyek az illegális bevándorlást ösztönző migrációs paktum végrehajtását segítik elő. A korábbi európai parlamenti szavazási jegyzőkönyvek alapján Magyar Péter emberei nemcsak a betelepítési kvótát tartalmazó csomagot támogatták, hanem a határzár elutasítását és Magyarország megbüntetését is.

Mások mellett korábban már Rétvári Bence is figyelmeztetett: a Tisza Párt a migráció kérdésében nem a magyar emberek érdekeit képviseli, hanem Brüsszel diktátumát hajtaná végre.