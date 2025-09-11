Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megérkezett az első kép: ez a férfi Charlie Kirk gyilkosa?

charlie kirk
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 18:26
gyilkosságmerénylet
A hatóságok a lakosság segítségét kérik Charlie Kirk merényletével kapcsolatban.

Szerdán egész Amerikát és a világot sokkolta, hogy előadás közben valaki lelőtte Charlie Kirk influenszert. A szörnyű merényletet egy ismeretlen férfi követte el, aki egy ház tetejéről lőtte le fegyverrel a hírességet, és azóta is szökésben van – a hatóságok mindent megtesznek, hogy elkapják a gyilkost.

Charlie Kirk / Fotó: AFP

Ma egy erdős részen megtalálták a fegyvert, ami Charlie Kirk halálát okozta, a hatóságok pedig most két fényképet osztottak meg egy gyanúsítottról, és a lakosság segítségét kérték az azonosításhoz – az egyelőre nem derült ki, hogy a rendőrség szerint a felvételeken szereplő férfi a gyilkos, vagy csak köze van valamilyen módon a merénylethez.

Itt lehet megtekinteni a képeket:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu