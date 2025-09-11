Donald Trump tudatta a lesújtó hírt: meghalt Charlie Kirk

Mint arról korábban már beszámoltunk, Charlie Kirk, a befolyásos jobboldali aktivista, Donald Trump szövetségese és a Turning Point USA (TPUSA) ügyvezető igazgatója szerdán lövést kapott, miközben egy rendezvényt tartott Utah államban.

Meghalt Charlie Kirk Fotó: AFP

Donald Trump elnök szerdán bejelentette, hogy Charlie Kirk konzervatív aktivista életét vesztette, miután egy utahi rendezvényen meglőtték.

A nagy, sőt legendás Charlie Kirk halott Senki sem értette és nem birtokolta jobban az Amerikai Egyesült Államok Fiataljainak Szívét, mint Charlie. MINDENKI szerette és csodálta, különösen én, és most már nincs közöttünk. Melania és én részvétünket fejezzük ki gyönyörű feleségének, Erikának és családjának. Charlie, szeretünk!

- idézi Trump Truth-on közzétett bejegyzését az Origo.