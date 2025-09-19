Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Donald Trump terrorista szervezetként jelöli meg az Antifát

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 10:13 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 19. 10:14
Terrorista szervezetként jelöli meg az amerikai elnök a mozgalmat. Donald Trump a Truth Social platformján jelentette be, hogy az Antifa finanszírozóit is kivizsgáltatná a legszigorúbb jogi eszközökkel.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy terrorista szervezetként jelöli meg az antifasiszta mozgalmat, az Antifát. A döntést csütörtök hajnalban, brit idő szerint, saját Truth Social platformján közölte – írja a CNN.

Donald Trump a Truth Social platformján jelentette be, hogy az Antifa finanszírozóit is kivizsgáltatná a legszigorúbb jogi eszközökkel. Fotó: AFP

Örömmel tájékoztatom az Egyesült Államok hazafias polgárait, hogy az ANTIFÁT, ezt a beteg, veszélyes, radikális baloldali katasztrófát, nagy terrorista szervezetként jelölöm meg. Emellett határozottan javasolni fogom, hogy az Antifát finanszírozókat a legmagasabb jogi normák szerint vizsgálják ki

Ez csak egy a sok lépés közül, amelyet az elnök meg fog tenni a politikai erőszakot szító baloldali szervezetek ellen

Trump, aki hivatalos állami látogatáson tartózkodik külföldön, már a hét elején jelezte szándékát az Ovális Irodában elhangzott nyilatkozatában, miután meggyilkolták Charlie Kirk konzervatív aktivistát. A merénylet nyomán több kormányzati tisztviselő is azt jelezte, hogy célba veszik azokat a baloldali csoportokat, amelyek szerintük összehangoltan erőszakra buzdítanak. A lépések tiltakozást váltottak ki egyes demokraták körében, akik azzal vádolják Trumpot, hogy ürügyet keres az ellenvélemények és az ellenzék elnyomására.

 

