Horváth László hálás Kucsera Gábornak, nem véletlenül

Horváth László a Digitális Polgári Körök találkozóján nyilatkozott a HírTV-nek. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormány elmondta, hogy az elmúlt félévben hatezer büntetőeljárás indult, több int egy tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról és 900 millió vagyont vontak el a kereskedőktől.

Horváth László hálás Kucsera Gábornak, aki alapító tag lett a Digitális Polgári Körökben / Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A politikus felhívta a figyelmet, hogy az online tér nagyon veszélyes tud lenni, mivel a fiatalokat olyan médiatartalmakkal árasztják el az online térben, amelyek a kábítószer használatot és életvitelt egy pozitív, követendő, divatos színben tüntetik fel.

Horváth László elmondta, hogy hálás Kucsera Gábor világbajnok sportolónak, aki elfogadta a meghívást, és alapító tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek.

Nagyon fontos, hogy akik már megjárták ezt a személyes poklot, azok elmondják, hogy a kábítószer egy rossz döntés volt, és ebből a rossz döntésből kijönni, megküzdeni vele az néha nagyobb küzdelem, mint elnyerni egy világbajnoki címet. Ha ezt valaki olyan mondja, aki átment ezen, az úgy gondolom, hogy az emberek felé egy hiteles közlés.

Kucsera Gábor: a drog elleni harc nem jobb vagy baloldal kérdése

Amint arról korábban a Bors napilap beszámolt, komoly támadások érték Kucsera Gábort ellenzéki oldalról amiatt, hogy tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek. A kétszeres világbajnok sportoló azonban kiállt döntése mellett, és úgy fogalmazott: