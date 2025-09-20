Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
Horváth László hálás Kucsera Gábornak, nem véletlenül

Horváth László
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 14:16 / FRISSÍTÉS: 2025. szeptember 20. 14:17
Digitális Polgári KörökbenKucsera Gábor
A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos hálás Kucsera Gábornak. A Digitális Polgári Körök találkozóján nyilatkozott Horváth László.
Bors
Horváth László a Digitális Polgári Körök találkozóján nyilatkozott a HírTV-nek. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormány elmondta, hogy az elmúlt félévben hatezer büntetőeljárás indult, több int egy tonna kábítószert vontak ki a feketepiacról és 900 millió vagyont vontak el a kereskedőktől.

Horváth László hálás Kucsera Gábornak, aki alapító tag lett a Digitális Polgári Körökben
Horváth László hálás Kucsera Gábornak, aki alapító tag lett a Digitális Polgári Körökben / Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A politikus felhívta a figyelmet, hogy az online tér nagyon veszélyes tud lenni, mivel a fiatalokat olyan médiatartalmakkal árasztják el az online térben, amelyek a kábítószer használatot és életvitelt egy pozitív, követendő, divatos színben tüntetik fel. 

Horváth László elmondta, hogy hálás Kucsera Gábor világbajnok sportolónak, aki elfogadta a meghívást, és alapító tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek.

Nagyon fontos, hogy akik már megjárták ezt a személyes poklot, azok elmondják, hogy a kábítószer egy rossz döntés volt, és ebből a rossz döntésből kijönni, megküzdeni vele az néha nagyobb küzdelem, mint elnyerni egy világbajnoki címet. Ha ezt valaki olyan mondja, aki átment ezen, az úgy gondolom, hogy az emberek felé egy hiteles közlés.

Kucsera Gábor: a drog elleni harc nem jobb vagy baloldal kérdése

Amint arról korábban a Bors napilap beszámolt, komoly támadások érték Kucsera Gábort ellenzéki oldalról amiatt, hogy tagja lett a Drogellenes Digitális Polgári Körnek. A kétszeres világbajnok sportoló azonban kiállt döntése mellett, és úgy fogalmazott:

„Akadnak, akik most viccet csinálnak a Drogellenes Digitális Polgári Körhöz történt csatlakozásomból, de szerintem egy globális problémáról beszélünk és a történet nem pártfüggő. Teljesen mindegy, hogy Tisza, vagy FIDESZ. A drog elleni harc nem jobb, vagy baloldal kérdése. A kábítószer jelen van a fiatalok körében. Egy buliban szerintem alig akad olyan fiatal, aki ne próbálta volna már ki a drogok valamelyik formáját. Azt gondolom, hogy a téma teljesen pártfüggetlen. Én értem, hogy itt most megy ez a gyűlöletcunami, amit egymás között gerjesztenek az emberek, de azt is gondolom, hogy ez így nem jó út és nem jó irány. Ha tudunk segíteni embereknek, akkor meg kell tennünk. Szakosztályvezető vagyok és nyolcvan gyermek van a kezem alatt. Az elmúlt öt évben több száz fiatalt táboroztattam és van három gyönyörű gyermekem.

 

